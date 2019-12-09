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Общество

1,6 млн рублей выделят в 2020 году на проектно-сметную документацию для реконструкции старого псковского роддома

1,6 млн рублей выделят в 2020 году на проектно-сметную документацию для реконструкции старого здания псковского роддома. После реконструкции этот корпус планируется передать в ведение Псковской городской поликлиники, сообщила на заседании согласительной комиссии по бюджетурегиона на 2020 год и плановый период председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. В текущем году на эти работы уже было выделено 5,6 млн рублей. 

«Главное, движение идет», - прокомментировала заявление первый заместитель губернатора региона Вера Емельянова. Она также добавила, что финансирование на реконструкцию старого корпуса перинатального центра планируется получить в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

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