20 млн рублей требуется на кадастровые работы по постановке на учет воинских захоронений в Псковской области

15:36, 09 декабря 2019, ПАИ

В Псковской области на кадастровые работы по постановке на учет кладбищ, воинских захоронений и иных объектов, связанных с увековечиванием памяти погибших в годы Великой Отечественной войны требуется около 20 млн рублей. Об этом заявил заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков в ходе заседания согласительной комиссии по проекту закона Псковской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 9 декабря, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Николая Цветкова, на 1 ноября текущего года остатки средств на счетах городских и сельских поселений составляют 181 млн рублей. Замгубернатора предложил именно на эти средства организовать работу в муниципалитетах.

Заместитель председателя областного Собрания депутатов Борис Полозов отметил, что вопрос очень серьезный и ставится уже не первый год.

Заместитель начальника областного финансового управления Людмила Павлова считает, что большинство сельских поселений сможет справиться с этой задачей.

Глава Псковского района Наталья Федорова предложила дифференцированно подходить к распределению средств между сельскими поселениями, поскольку в поселениях находится разное количество захоронений и соответственно бюджет тоже разный.

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Анатолий Копосов предложил провести соответствующее совещание с главами районов.

Кроме того, собравшиеся обсудили вопрос по благоустройству мемориальных комплексов и воинских захоронений в преддверии 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова подчеркнула, что Российское военно-историческое общество помогает устанавливать новые памятники в Псковской области. По ее мнению, нужно актуализировать список объектов в регионе, которым требуется повышенное внимание.