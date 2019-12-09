Торговый центр Fjord Plaza открывается 13 декабря в Пскове

15:46, 09 декабря 2019, ПАИ

13 декабря в Пскове откроется новый торгово-развлекательный центр Fjord Plaza, построенный напротив гипермаркета «Лента» на Рижском проспекте. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации торгового центра.

13 декабря начнут работу магазины польского fashion-ретейлера «Cropp», «House», «SinSay», один из крупнейших обувных ретейлеров «kari», магазин парфюмерно-косметической сети в России «Л’этуаль», гипермаркет бытовой техники и электроники «М.Видео», ресторан «Бургер Кинг».

В честь открытия первых магазинов 13 декабря в 14:00 начнется праздник с розыгрышем призов от арендаторов. С 15:00 до 17:00 маленькие зрители смогут посмотреть интерактивный детский спектакль «Олаф и Новые холодные приключения», в 18:00 состоится концерт кавер-группы «Красивая».

14 декабря с 14:00 до 19:00 пройдет танцевальный марафон от хип-хоп центра «Хоть отбавляй!» с мастер-классами, розыгрышами призов и конкурсами. 15 декабря с 14:00 до 16:00 дети примут участие в интерактивном новогоднем спектакле «Дед Мороз и Снегурочка в царстве Малефисенты». Для покупателей действуют скидки от арендаторов.

В декабре также откроется продуктовый гипермаркет «Магнит Семейный», детский активити-парк «Kids Mall», магазин «Детский мир», «Gloria Jeans», «Zolla», «Книжица» и ресторан «Макдоналдс». До конца этого года заработает и 7-зальный кинотеатр сети «Silver Cinema».

ТРЦ Fjord Plaza находится по адресу: Псковский район, деревня Борисовичи, улица Завеличенская, дом 23. График работы торгового центра – с 10:00 до 21:00 ежедневно.