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Общество

Память двух бойцов 6-й роты увековечат в Астраханской области

В Астраханской области увековечат память двух бойцов 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка Псковской 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Об этом сообщает портал «Пункт А».

В частности, в Астрахани во дворе школы №57 установят бюст гвардии младшего сержанта Галима Куатбаева, а в селе Владимировка Енотаевского района – гвардии рядового, старшего стрелка Амангельды Кенжиева. Парни служили в 6-й роте и погибли в 19-летнем возрасте во время боя в Аргунском ущелье. Военнослужащие награждены орденом Мужества посмертно.

Амангельды Кенжиев

В 2020 году исполнится 20 лет героической и трагической странице второй Чеченской войны – гибели десантников 6-й роты 104 полка 74 дивизии ВДВ в Аргунском ущелье.

Галим Куатбаев

В преддверие 20-летия подвига воинов-десантников по всей стране устанавливаются памятники погибшим бойцам. 

В Псковской области создан оргкомитет, под патронажем губернатора разработан план мероприятий по подготовке к памятной дате.

В феврале 2000 года российские войска заблокировали в Аргунском ущелье крупную группировку боевиков Хаттаба. Боевики рассчитывали прорваться из ущелья, выйти на Ведено и скрыться в Дагестане. Дорога на равнину лежит через высоту 776. На эту высоту 28 февраля по приказу командования выдвинулась 6-я рота псковских десантников. Здесь они и встретилась с превосходящими силами врага. 20 часов продолжался бой, в ходе которого 90 десантников сдерживали непрерывные атаки 2500 боевиков. Несколько раз перестрелка переходила в рукопашную. В бою погибло 84 военнослужащих, в том числе 13 офицеров. В живых остались только шестеро бойцов. Потери боевиков составили от 370 до 700 человек.

Указом президента РФ 22 десантника были представлены к званию Героя России (из них 21 — посмертно), 69 солдат и офицеров 6-й роты награждены орденом Мужества (63 из них — посмертно).

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