Авиабилеты подорожают в России в 2020 году

09:04, 10 декабря 2019, ПАИ

В России в 2020 году цены на авиабилеты продолжат расти. Это связано с тратами авиакомпаний на обслуживание самолетов, пишет газета «Известия» со ссылкой на ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.

По их данным, билеты на первый квартал 2020 года уже подорожали на 3-18% в зависимости от направления. В организации подчеркнули, что особенно дорого россиянам обойдутся билеты на периоды с 1 по 6 января, с 3 по 24 февраля и с 9 по 16 марта.

В то же время темпы роста доходов отечественных авиакомпаний с первого по третий квартал текущего года лишь немного превысили рост расходов – 12,8% против 12% соответственно. При этом убытки за девять месяцев текущего года составили 9,7 млрд рублей. Потери авиаперевозчиков за год составят около 40 млрд рублей.