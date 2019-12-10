0
13:07
Реконструкция псковского памятника «Купол» завершится в феврале
12:11
«Академией детства» назвали новый детский садик на улице Звездной в Пскове
11:05
Тарифы на электроэнергию утверждены в Псковской области на 2020 год
10:34
Договор о сотрудничестве подписали «Титан-Полимер» и ПсковГУ
10:24
Выставка в память о десантниках 6-роты открылась в Совете Федерации
09:42
«Хватай ребенка и беги — никто не заметит»: Псковичи просят смонтировать освещение у лицея №8
22:01
Псковичи могут рассказать о стоимости своего «новогоднего стола»
Еще новости
Общество

Авиабилеты подорожают в России в 2020 году

В России в 2020 году цены на авиабилеты продолжат расти. Это связано с тратами авиакомпаний на обслуживание самолетов, пишет газета «Известия» со ссылкой на ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.

По их данным, билеты на первый квартал 2020 года уже подорожали на 3-18% в зависимости от направления. В организации подчеркнули, что особенно дорого россиянам обойдутся билеты на периоды с 1 по 6 января, с 3 по 24 февраля и с 9 по 16 марта.

В то же время темпы роста доходов отечественных авиакомпаний с первого по третий квартал текущего года лишь немного превысили рост расходов – 12,8% против 12% соответственно. При этом убытки за девять месяцев текущего года составили 9,7 млрд рублей. Потери авиаперевозчиков за год составят около 40 млрд рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сколько денег вы готовы потратить на «новогодний стол» в этом году?
Проголосовать >>>

Реконструкция псковского памятника «Купол» завершится в феврале
10 декабря 2019
Реконструкция псковского памятника «Купол» завершится в феврале
«Академией детства» назвали новый детский садик на улице Звездной в Пскове
10 декабря 2019
«Академией детства» назвали новый детский садик на улице Звездной в Пскове
Тарифы на электроэнергию утверждены в Псковской области на 2020 год
10 декабря 2019
Тарифы на электроэнергию утверждены в Псковской области на 2020 год
Договор о сотрудничестве подписали «Титан-Полимер» и ПсковГУ
10 декабря 2019
Договор о сотрудничестве подписали «Титан-Полимер» и ПсковГУ
Выставка в память о десантниках 6-роты открылась в Совете Федерации
10 декабря 2019
Выставка в память о десантниках 6-роты открылась в Совете Федерации
«Хватай ребенка и беги — никто не заметит»: Псковичи просят смонтировать освещение у лицея №8
10 декабря 2019
«Хватай ребенка и беги — никто не заметит»: Псковичи просят смонтировать освещение у лицея №8
Псковичи могут рассказать о стоимости своего «новогоднего стола»
09 декабря 2019
Псковичи могут рассказать о стоимости своего «новогоднего стола»
Владимир Путин и Сергей Шойгу могут посетить Псков 1 марта 2020 года
09 декабря 2019
Владимир Путин и Сергей Шойгу могут посетить Псков 1 марта 2020 года

Идет загрузка...