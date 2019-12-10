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Общество

«Хватай ребенка и беги — никто не заметит»: Псковичи просят смонтировать освещение у лицея №8

Установить фонари у здания лицея №8 просят губернатора Псковской области жители Пскова. Мама первоклассницы Светлана Григорьева написала обращение в адрес главы региона в надежде ускорить решение вопроса.

«Каждое утро я провожаю [дочь] до парадных дверей. Хочется обратить ваше внимание на полное отсутствие освещения подхода к лицею со стороны улицы Западной, а так же на подход к забору школы со стороны «Нивы» между детским садом № 47 и жилыми домами. Основной поток учащихся идет к школе именно этими путями», - отметила женщина.

Она уточнила, что на данном участке «кромешная тьма», «И нет ни одного фонаря. НИ ОДНОГО. Ни на территории школы, ни на территории жилых домов. Территория школы освещается только внутренним светом, исходящим из здания лицея. И все», - добавила псковичка.

При этом, по ее словам, на территории школы она практически ежедневно «наблюдает посторонних взрослых мужчин». «Что они там делают? Кого ждут на территории школьного двора в полной тьме? Хватай ребенка и беги - никто и не заметит», - высказала свои опасения мама первоклассницы.

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