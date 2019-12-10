Прокурор Куньинского района освобождён от должности
Прокурор Куньинского района, старший советник юстиции Станислав Федоров-Семенов освобожден от должности и уволен из органов прокуратуры по собственному желанию в связи с выходом на пенсию за выслугу лет.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, соответствующий приказ подписал генеральный прокурор России.
Исполнять обязанности прокурора Куньинского района будет его заместитель, советник юстиции Елена Кондратьева.