Наталья Ильина о сотрудничестве с «Титан-Полимером»: Мы заинтересованы в трудоустройстве наших выпускников

10:47, 10 декабря 2019, ПАИ

«Мы заинтересованы в трудоустройстве наших выпускников, и уже сегодня готовы включиться в процесс подбора молодых кадров для начального этапа строительства завода, и дальнейшей реализации этого инвестиционного проекта», - заявила 10 декабря в ходе подписания соглашения о сотрудничестве Псковского государственного университета с ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина.

Соглашение предполагает совместную работу по подготовке специалистов для химической промышленности, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Часть образовательного процесса будет перенесена на производство», - подчеркнула Наталья Ильина.

Сотрудничество с предприятием началось несколько месяцев назад.

«Взаимодействие университета с одним из ключевых резидентов особой экономической зоны «Моглино» открывает перспективы развития нового направления подготовки – «Химические технологии», способствует активизации научно-исследовательской деятельности и преподавателей, и студентов», - подчеркнула руководитель университета.

Новое предприятие «Титан-Полимер» планируется возвести в границах ОЭЗ «Моглино». Строительство предполагается осуществить в два этапа — первая очередь — производство БОПЭТ — пленки, вторая — ПЭТФ — гранул.

В общей сложности в проект будет вложено более 13 млрд рублей, создано около 2000 рабочих мест.