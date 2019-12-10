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Общество

Договор о сотрудничестве подписали «Титан-Полимер» и ПсковГУ

Договор о сотрудничестве подписали ПсковГУ и "Титан-Полимер". Фото: Ульяна Ловыгина

Псковский государственный университет» и ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» подписали договор о сотрудничестве. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, подписи под документом поставили врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина и генеральный директор ООО «ПЗ «Титан-Полимер» Герман Петрушко. Церемония прошла 10 декабря.

Также на мероприятии присутствовали директор Института инженерных наук ПсковГУ Александр Дементьев, руководитель Управления образовательных программ ПсковГУ Алла Серебрякова, представители Института инженерных наук.

Наталья Ильина подчеркнула, что в рамках нацпроекта «Образование» федерального проекта «Молодые профессионалы» определены 80 вузов из 40 регионов, которые получат дополнительное финансирование на подготовку квалифицированных кадров для приоритетных отраслей экономики. По ее словам, «Титан-Полимер» является для региона генеральным партнером в подготовке квалифицированных кадров. Она отметила, что с данным предприятием университет работает уже несколько месяцев, теперь ПсковГУ лицензирует новую образовательную программу - «Химические технологии». Будет создана инфраструктура и начнется подготовка кадров совместно с «Титан-Полимером». Данный процесс будет запущен в контакте с исследователями и специалистами, которые определяют производственный цикл на базе особой экономической зоны «Моглино».

ПсковГУ будет готовить специалистов для химической отрасли. Фото: Ульяна Ловыгина.

В свою очередь Герман Петрушко отметил, что производственный бизнес не может существовать без науки. По его словам, каждое производство нуждается в кадрах, и требования к ним сегодня высокие. «Мы должны немножко заглянуть за горизонт с точки зрения подхода кадровой инновационной политики и образовательных программ. Мы счастливы, что нашли поддержку в лице ПсковГУ», - отметил он.

Участники встречи подчеркнули, что в рамках соглашения в Пскове будут готовить кадры для химической отрасли, работа станет системной, что даст новый толчок в развитии города и предприятия.

Наталья Ильна уточнила, что соглашение предусматривает ряд направлений: образовательная деятельность, научно-исследовательская, инновационная составляющая. В дальнейшем предполагается подписать ряд допсоглашений, а с появлением слушателей новой образовательной программы студенты должны будут заключить целевой договор с «Титан-Полимером».

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