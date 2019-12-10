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Общество

Мемориальную доску в честь основательницы псковского хосписа откроют в Пскове

20 декабря в Пскове откроют мемориальную доску в честь основательницы и бывшего директора псковского «Хосписа имени святой Марфы - Марии» Людмилы Степановой. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, соответствующие решение приняли депутаты Псковской гордумы на 26-ой сессии представительного органа местного самоуправления.

В 1993 году Людмила Степанова основала в Пскове один из первых российских хосписов и возглавляла это учреждение с июля 2001 года по декабрь 2017 года. По ее инициативе в 2002 году была создана Псковская городская общественная организация «Круг друзей хосписа имени святой Марфы-Марии». В июле 2018 года после тяжелой болезни Людмилы Степановой не стало.

Людмила Степанова имела звание «Отличник здравоохранения СССР», грамоты от администраций разного уровня, обкома профсоюза работников здравоохранения. В связи с 15-летием хосписа в 2008 году ее наградили медалью «За заслуги перед Псковом». За милосердие и долголетнюю инновационную социальную работу для тяжёлых больных в хосписе в 2014 году удостоена высокой награды Русской православной церкви - медали святой Евфросинии. В июле 2018 года ее имя посмертно занесли в книгу почета Пскова.

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