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Общество

50 преступлений террористической направленности предотвратили в России в 2019 году

50 преступлений террористической направленности не допустили силовики в России в 2019 году. Как пишет ТАСС, об этом рассказал директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба.

Александр Бортников подчеркнул, что в этом году сохраняется снижение числа преступлений террористической направленности. Всего за прошедший год в России зарегистрировано всего три таких преступления, а в прошлом их было 9. Например, в 2013 году произошло 218 преступлений террористической направленности.

Глава ФСБ отметил, что с начала 2019 года в России ликвидировали 32 боевика, задержали 241 участника бандитских групп и пресекли деятельность 78 ячеек международных террористических организаций во всех федеральных округах.

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