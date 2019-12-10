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Общество

«Академией детства» назвали новый детский садик на улице Звездной в Пскове

Новый детский сад №5 на улице Звездной в Пскове. Фото пресс-службы администрации Пскова

«Академией детства» назвали новый детский садик на улице Звездной в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, садику присвоят 5-й номер.

Финал работ на объекте проконтролировали заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов и начальник управления образования городской администрации Анна Кузыченко.

Контрольный выезд администрации города в новый детский сад №5 на улице Звездной в Пскове. Фото пресс-службы администрации Пскова

После ввода в эксплуатацию этот детский сад на 270 мест (включая 80 ясельных) станет самым большим дошкольным учреждением города. По мнению Александра Коновалова, объект выполнен и оборудован «по последнему слову техники», а также соответствует всем новым стандартам и требованиям пожарной безопасности.

Детский сад №5 сдадут в эксплуатацию в конце 2019 года. Его строительство велось в рамках национального проекта «Демография», было выделено около 179 млн рублей. Прилегающая к детскому саду территория обустроена с учетом всех требований «Доступной среды».

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