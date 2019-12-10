Родственникам погибших десантников из 6-й роты окажут помощь в Псковской области

13:19, 10 декабря 2019, ПАИ

Родственникам погибших десантников 6-й роты окажут помощь в Псковской области. Об этом стало известно на заседании оргкомитета, посвящённого подготовке памятных мероприятий в честь 20-летия подвига десантников, погибших в Чечне, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В частности, в Палкинском районе в квартире матери погибшего военнослужащего выполнен ремонт: заменены окны, утеплены стены, постелен новый линолеум. В Бежаницах решается вопрос о капремонте отопления в доме, где проживает мать ещё одного погибшего солдата. Кроме того, в районном центре установлен и открыт бюст в честь погибшего десантника.

В Куньинском районе регулярно проходят торжественные мероприятия в честь воина из 6-й роты, в школьном музее обновлена экспозиция, а местные власти помогают родственникам присматривать за могилой солдата.

В Псковской области основные мероприятия в память о десантниках пройдут 1 марта 2020 года. Ожидает визит главы государства.