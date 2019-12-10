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Общество

В Псковской области установят 20 бюстов десантников 6-ой роты

В рамках подготовки к 20-летию подвига десантников 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.в Псковской области будут установлены 20 бюстов героев. Такую информацию озвучил 10 декабря губернатор Михаил Ведерников в ходе проведения заседания оргкомитета, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона подчеркнул, что проект профинансирован общероссийской общественной организацией «Деловая Россия». Работы уже проводятся, в ряде районов бюсты установлены.

В рамках заседания губернатор подчеркнул, что все включенные в план подготовки мероприятия необходимо провести на высоком уровне, «с уважением к семьям погибших».

Губернатор поручил руководителю комитета по культуре Псковской области Жанне Малышевой актуализировать план, закрепив за каждым пунктом ответственного исполнителя.

Основные мероприятия пройдут 1 марта 2020 года. 

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