0
16:25
Лучших спортсменов чествуют в Пскове
15:20
Легкоатлетка из Псковской области стала двукратной победительницей соревнований в Петербурге
14:35
ФОТОФАКТ: Торговая сеть «Перекрёсток» открыла супермаркет в Пскове
13:25
Посвященный бойцам 6-й роты мурал нарисуют в Пскове
13:07
Реконструкция псковского памятника «Купол» завершится в феврале
12:11
«Академией детства» назвали новый детский садик на улице Звездной в Пскове
11:05
Тарифы на электроэнергию утверждены в Псковской области на 2020 год
Еще новости
Общество

Проект ликвидации полигона ТКО в Палкинском районе разработают в 2020 году

Администрация Палкинского района заказала разработку проектно-сметной документации на ликвидацию полигона твёрдых коммунальных отходов вблизи деревни Амосово. Аукционная документация опубликована на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 4 млн 225 тысяч рублей, источник финансирования - бюджет муниципального образования с использованием средств областной субсидии.

Проведение аукциона в электронной форме запланировано на 19 декабря 2019 года.

До 25 апреля 2020 года победителю аукциона нужно провести инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические, гидрометеорологические изыскания, а к 30 августа – разработать проект рекультивации полигона и получить экологическую экспертизу. Это нужно для ликвидации объекта и приведения территории земельного участка в состояние, пригодное для дальнейшего использования.

Основание для выполнения работ - муниципальная программа «Коммунальное хозяйство».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сколько денег вы готовы потратить на «новогодний стол» в этом году?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Ситуация с ТКО в Псковской области
Участок для строительства экотехнопарка в северной части Псковской области планируется получить у Минобороны Сергей Грахов: Эксперимент с сетчатыми контейнерами для раздельного сбора мусора в регионе проходит успешно Возможность складирования отходов на длительный срок проработают в труднодоступных деревнях Псковской области Сергей Грахов о регоператоре по ТКО в Псковской области: Мы плавно встаём на рабочие рельсы Василий Осипов призвал депутатов Собрания открыто обсуждать вопросы мусорной реформы Сергей Грахов разъяснил детали оплаты квитанций по вывозу ТКО в Псковской области Сергей Грахов: Регоператору по обращению с ТКО необходимо идти навстречу псковичам в части графиков вывоза мусора Сергей Грахов: Нормативы по вывозу ТКО сделают более правильными и четкими Северная зона Псковской области обогнала южных соседей по объемам мусора в два раза Определен участок для строительства экотехнопарка в Великолукском районе
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Лучших спортсменов чествуют в Пскове
10 декабря 2019
Лучших спортсменов чествуют в Пскове
Легкоатлетка из Псковской области стала двукратной победительницей соревнований в Петербурге
10 декабря 2019
Легкоатлетка из Псковской области стала двукратной победительницей соревнований в Петербурге
ФОТОФАКТ: Торговая сеть «Перекрёсток» открыла супермаркет в Пскове
10 декабря 2019
ФОТОФАКТ: Торговая сеть «Перекрёсток» открыла супермаркет в Пскове
Посвященный бойцам 6-й роты мурал нарисуют в Пскове
10 декабря 2019
Посвященный бойцам 6-й роты мурал нарисуют в Пскове
Реконструкция псковского памятника «Купол» завершится в феврале
10 декабря 2019
Реконструкция псковского памятника «Купол» завершится в феврале
«Академией детства» назвали новый детский садик на улице Звездной в Пскове
10 декабря 2019
«Академией детства» назвали новый детский садик на улице Звездной в Пскове
Тарифы на электроэнергию утверждены в Псковской области на 2020 год
10 декабря 2019
Тарифы на электроэнергию утверждены в Псковской области на 2020 год
Договор о сотрудничестве подписали «Титан-Полимер» и ПсковГУ
10 декабря 2019
Договор о сотрудничестве подписали «Титан-Полимер» и ПсковГУ

Идет загрузка...