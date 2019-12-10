Проект ликвидации полигона ТКО в Палкинском районе разработают в 2020 году
Администрация Палкинского района заказала разработку проектно-сметной документации на ликвидацию полигона твёрдых коммунальных отходов вблизи деревни Амосово. Аукционная документация опубликована на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 4 млн 225 тысяч рублей, источник финансирования - бюджет муниципального образования с использованием средств областной субсидии.
Проведение аукциона в электронной форме запланировано на 19 декабря 2019 года.
До 25 апреля 2020 года победителю аукциона нужно провести инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические, гидрометеорологические изыскания, а к 30 августа – разработать проект рекультивации полигона и получить экологическую экспертизу. Это нужно для ликвидации объекта и приведения территории земельного участка в состояние, пригодное для дальнейшего использования.
Основание для выполнения работ - муниципальная программа «Коммунальное хозяйство».