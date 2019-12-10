Четыре жилых комплекса Пскова покажут участникам Тура по новостройкам 14 декабря

16:53, 10 декабря 2019, ПАИ

14 декабря жителей Пскова и гостей города приглашают в очередной Тур по новостройкам. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия, в этот день можно посетить многоэтажные дома четырёх современных жилых комплексов на Запсковье и Завеличье.

В частности, будущих новосёлов отвезут в ЖК «Приоритет» (улица Кузбасской дивизии, 10), ЖК «Европа» (улица Венская, 8), SMART-квартал (улицы Инженерная, 119 и Юности, 24), ЖК «Новые Афины» (улица Ижорского батальона, 13) и новый дом на Запсковье на улице Крупской, 24.

Участники Тура по новостройкам смогут выбрать понравившуюся планировку квартиры, оценить качество использованных при строительстве материалов, виды из окон, имеющуюся социальную инфраструктуру. Также они смогут задать представителю застройщика все интересующие вопросы о доме, системе коммуникаций, благоустройстве прилегающей территории и ее последующей застройке.

Кроме того, потенциальные покупатели смогут обсудить вопросы оплаты, в том числе, с использованием военной ипотеки и материнского капитала.

Для участия в Туре по новостройкам следует записаться по телефону (8112) 702-042. Отъезд в 11:00 (улица Пароменская, 21/33).