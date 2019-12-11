Тарифы на пригородные перевозки пассажиров вырастут в Псковской области в 2020 году

10:21, 11 декабря 2019, ПАИ

В 2020 году в Псковской области вырастут тарифы на пригородные перевозки пассажиров железнодорожным транспортом, которые осуществляют АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» и АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания». Соответствующий документ опубликован на портале нормативных правовых актов Псковской области.

Предельный тариф за проезд пассажиров на территории Псковской области за первые 10 километров вне зависимости от дальности поездки будет равен 29,6 рубля, а за каждый последующий – 2,96 рубля.