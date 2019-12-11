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Общество

В Псковской области повреждены две курганные группы VI-X веков

В Псковской области в результате хозяйственной деятельности повреждены две курганные группы. Об этом на встрече с журналистами сообщил начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки ГБУК ПО «Археологический центр Псковской области» Александр Михайлов, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Он уточнил, что речь идет об объектах в деревне Бровск Стругокрасненского района и в районе деревни Марково Опочецкого района.

«Во втором случае участок распахали лесозаготовители. Об этом сообщили местные жители», - рассказал Александр Михайлов.

По его словам, причиной такой ситуации служит безответственное отношение к вопросу выделения земельных участков в аренду. «Никто не думает и не интересуется в комитете по охране объектов культурного наследия, есть ли на той или иной территории памятники», - пояснил он.

По словам эксперта, в сложившейся ситуации в двух районах области нет виноватых. «Но памятники уничтожены», - сообщил Александр Михайлов.

Он выступил с обращением к жителям Псковской области сообщать в Археологический центр о фактах разрушения памятников.

Указанные курганы в Стругокрасненском и Опочецком районах датированы VI-X веками.

«Таких памятников в регионе много, но это не значит, что мы можем забыть о повреждении двух могильников», - резюмировал Александр Михайлов.

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