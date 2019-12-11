Масштабные учения прошли на трассе Р-23 в Псковской области

16:53, 11 декабря 2019, ПАИ

65 человек и 16 единиц техники приняли участие во 2-м этапе командно-штабных учений на объектах транспортной инфраструктуры, которые прошли на трассе Р-23 в Псковском районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, от регионального ведомства были задействованы 40 человек и 5 единиц техники.

По сценарию цучений столкнулись автобус, грузовик и легковой автомобиль. Отмечалось, что «пострадали» десять человек.

В мероприятиях по спасению и ликвидации последствий приняли участие представители областного ГУ МЧС, аварийно-спасательной службы Псковской области, были задействованы специалисты скорой медицинской помощи, Псковавтодора, УМВД России по Псковской области, областного ГИБДД, привлекалась беспилотная авиация.

Кроме этого, была развернута вертолетная площадка для санитарной эвакуации «пострадавших», добавили в пресс-службе.