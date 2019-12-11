0
20:30
Псковские школьники сыграли с юристами в правовую игру по русским сказкам и пословицам
18:21
«Звездой академика Дмитрия Лихачёва» награждён Пушкинский заповедник
17:03
Проезд в автобусах подорожает в Пскове
16:49
В огне не горит, в воде не тонет: Древняя плащаница «Положение во гроб» вернулась в Псков после 16 лет реставрации
16:13
В Пскове в связи с избиением школьника подростками-вымогателями разработают меры борьбы с насилием
15:19
Сезон археологических раскопок в Псковской области может затянуться в 2019 году
14:20
Виртуальный тур по псковским храмам ЮНЕСКО создали кванторианцы
Еще новости
Общество

РЖД: В поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны

Новую концепцию питания пассажиров в поездах дальнего следования разрабатывает компания РЖД. В рамках ее реализации могут исчезнуть вагоны-рестораны, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора компании Олега Белозерова.

В настоящие время данный вид вагонов принадлежит федеральной пассажирской компании, но она не оганизует питание пассажиров в них. Вагоны сдаются в аренду другим компаниям, которые и обслуживают путешественников.

По мнению Олега Белозерова, сейчас важно понять, нужны в поездах простое питание или какие-то дополнительные его элементы. Он отметил, что РЖД в ближайшее время подготовит соответствующую концепцию по данному вопросу.

О возможном исчезновении вагонов-ресторанов в этом году уже говорил генеральный директор ФПК Петр Иванов. Тогда он заявлял, что они не востребованы в некоторых поездах дальнего следования, но обязательно должны остаться в составах, которые перевозят детей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сколько денег вы готовы потратить на «новогодний стол» в этом году?
Проголосовать >>>

Псковские школьники сыграли с юристами в правовую игру по русским сказкам и пословицам
11 декабря 2019
Псковские школьники сыграли с юристами в правовую игру по русским сказкам и пословицам
«Звездой академика Дмитрия Лихачёва» награждён Пушкинский заповедник
11 декабря 2019
«Звездой академика Дмитрия Лихачёва» награждён Пушкинский заповедник
Проезд в автобусах подорожает в Пскове
11 декабря 2019
Проезд в автобусах подорожает в Пскове
В Пскове в связи с избиением школьника подростками-вымогателями разработают меры борьбы с насилием
11 декабря 2019
В Пскове в связи с избиением школьника подростками-вымогателями разработают меры борьбы с насилием
Сезон археологических раскопок в Псковской области может затянуться в 2019 году
11 декабря 2019
Сезон археологических раскопок в Псковской области может затянуться в 2019 году
Виртуальный тур по псковским храмам ЮНЕСКО создали кванторианцы
11 декабря 2019
Виртуальный тур по псковским храмам ЮНЕСКО создали кванторианцы
Комната Снежной королевы
11 декабря 2019
Комната Снежной королевы
Фотографов приглашают к участию в фотоконкурсе «В объективе: Псковская область»
11 декабря 2019
Фотографов приглашают к участию в фотоконкурсе «В объективе: Псковская область»

Идет загрузка...