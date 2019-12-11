РЖД: В поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны

17:13, 11 декабря 2019, ПАИ

Новую концепцию питания пассажиров в поездах дальнего следования разрабатывает компания РЖД. В рамках ее реализации могут исчезнуть вагоны-рестораны, сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора компании Олега Белозерова.

В настоящие время данный вид вагонов принадлежит федеральной пассажирской компании, но она не оганизует питание пассажиров в них. Вагоны сдаются в аренду другим компаниям, которые и обслуживают путешественников.

По мнению Олега Белозерова, сейчас важно понять, нужны в поездах простое питание или какие-то дополнительные его элементы. Он отметил, что РЖД в ближайшее время подготовит соответствующую концепцию по данному вопросу.

О возможном исчезновении вагонов-ресторанов в этом году уже говорил генеральный директор ФПК Петр Иванов. Тогда он заявлял, что они не востребованы в некоторых поездах дальнего следования, но обязательно должны остаться в составах, которые перевозят детей.