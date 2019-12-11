«Звездой академика Дмитрия Лихачёва» награждён Пушкинский заповедник
Международной наградой — «Звездой академика Дмитрия Сергеевича Лихачёва» награждён Государственный музей- заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.
Награда коллективу под руководством директора музея Георгия Василевича присуждена «…за многогранную культурно-просветительную деятельность и за сохранение творческого и духовного наследия величайшего русского поэта А. С. Пушкина». Лауреатами награды в этом году стали балерина Мариинского театра Ульяна Лопаткина, художник БДТ имени Г. А. Товстоногова Эдуард Кочергин, итальянско-российский дирижер и пианист Фабио Мастранджело, директор санкт-петербургского театра «Мюзик-Холл» Юлия Стрижак, олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Галина Зыбина, коллектив Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН».