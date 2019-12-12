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Общество

Александр Котов: Конституция задает вектор развития государства и общества

Александр Котов. Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил 12 декабря жителей Псковской области с Днем Конституции России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Спикер напомнил, что Конституция является основополагающим законом, принятым многонациональным народом России в ходе всенародного голосования. «Поддержав конституционные принципы, мы сделали выбор за права и свободы человека, за гражданский мир и согласие, за самоопределение народов и суверенную государственность России, за развитие нашей страны как демократического, правового и социального государства», — добавил Александр Котов.

Он подчеркнул, что каждый принимаемый нормативный правовой акт, начиная от федерального и заканчивая муниципальным уровнем, должен соответствовать букве и духу Конституции, которая задает вектор развития государства и общества.

«Соблюдая и уважая Конституцию, мы обязательно будем двигаться вперёд на пути к процветанию России!» — добавил Александр Котов.

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