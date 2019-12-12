Елена Бибикова: Конституция создает основу для развития демократических институтов

10:49, 12 декабря 2019, ПАИ

«Конституция - создает основу для развития демократических институтов, гражданского общества, сохранения духовных и культурных ценностей народов России, обеспечения мира и согласия», - заявила член Совета Федерации Елена Бибикова в своем поздравлении с Днем Констритуции, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе сенатора.

По словам Елены Бибиковой, Конституция — главный закон страны, обладающий высшей юридической силой, утверждает принципы формирования всех ветвей власти, является гарантом суверенитета и целостности государства, прав и свобод граждан России.

Член Совета Федерации также отметила, что долг каждого гражданина неукоснительно соблюдать основополагающие нормы и принципы Конституции, цель которых — «свободная, независимая и процветающая Россия, страна, которой важен и ценен каждый человек, его благополучие, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне».

«Пусть добросовестный и созидательный труд каждого из нас, основанный на уважении к основополагающим идеям главного Закона страны, принципам демократии, справедливости и гуманизма, станет вкладом в успешное развитие всех сфер жизни российского общества и приумножит славу нашего Отечества! В этот знаковый для истории нашего государства день от всей души желаю жителям Псковской области крепкого здоровья, счастья и процветания», - заключила Елена Бибикова.