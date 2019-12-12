Тала Нещадимова: Про погоду в новогоднюю ночь в Псковской области ничего определённого пока сказать нельзя

12:35, 12 декабря 2019, ПАИ

Про то, какой будет погода в Псковской области в новогоднюю ночь ничего определённого сказать нельзя, сообщила корреспонденту Псковского агентства информации начальник Псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова, комментируя появившиеся в сети прогнозы относительно аномально низких температур.

Ближайшие дни в регионе будут тёплыми с температурой от 0 до +4 градусов, ветер южных направлений. В воскресенье возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

«Ничего, в общем, экстраординарного», - отметила метеоролог.