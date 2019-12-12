Тест на знание Конституции провели в Пскове
Тест на знание Конституции организовала в Пскове депутат фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании Лидия Драгунова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.
С 4 по 11 декабря свои знания в области конституционных прав и обязанностей проверили более 1200 человек – это учащиеся колледжей и старших классов школ № 10 и № 24. На следующей неделе, 18 и 20 декабря, тест пройдут представители других образовательных учреждений города.
«Тест был анонимный, каждый запоминал свой индивидуальный номер теста. Именно по нему учащиеся смогут узнать свои результаты. Лучшие будут отмечены благодарственными письмами и призами», - рассказала Лидия Драгунова.