Новый год 2020 в Пскове: Какие мероприятия пройдут, где и когда

08:29, 14 декабря 2019, ПАИ

Приближаются Новый год и Рождество. В эти дни не только дети, но и взрослые ждут чуда. Елки, Деды Морозы, запах мандаринов, масса праздничных мероприятий и салют – всё это будет дарить людям праздничное настроение и веру в лучшее. В Пскове к праздникам городское управление культуры вместе с учреждениями культуры подготовили серию праздничных мероприятий на любой вкус.

Псковское агентство информации решило узнать, что, где и когда пройдёт в праздничные дни.

Псков к праздникам готов

По словам начальника управления культуры администрации Пскова Юрия Мартынова, Псков уже готов к проведению новогодних и рождественских праздников. В этом году в городе пройдут более 100 праздничных мероприятий. Не только на улицах города, но и в музыкальных школах, библиотеках, Городском культурном центре, областной филармонии, драмтеатре, театре кукол, Доме офицеров и других учреждениях культуры.

Общегородские мероприятия в Пскове начнутся с открытия главной городской ёлки 21 декабря. Традиционно оно будет проходить на Октябрьской площади, где установят большую сцену и видеоэкран. Праздничное представление «Праздник славный у ёлки главной» начнётся в 17:00. Программа рассчитана на детей и родителей, бабушек и дедушек, а после неё, через полтора часа, будут даны залпы 4-минутного фейерверка. Лучше всего смотреть салют в центре города, так как фейерверк будут запускать с площадки за зданием Главпочтамта.

Стоить помнить, что на период открытия главной городской ёлки движение транспорта через центр Пскова будет закрыто. В ближайшее время на официальном сайте города появится информация о перекрытии улиц и маршрутах объезда.

Мероприятия в Городском культурном центре

В Городском культурном центре в эти дни пройдёт ряд праздничных программ. 21 декабря в 15:00 в ГКЦ состоится музыкальный спектакль для школьников и их родителей «Как Бабы-Яги сказку спасали». Режиссером-постановщиком и композитором спектакля является петербуржец Михаил Мокиенко, а выступать на сцене будут актёры из молодежного театра «Ахтеатр». Кстати, этот спектакль будет показан и в другие праздничные дни: 29 декабря в 16:00 и с 3 по 5 января в 16:00.

22 декабря в 13:30 в ГКЦ пройдёт интерактивное представление «Как миньоны Новый год встречали». Оно же повторится 28 декабря в 14:00, 29 декабря в 10:30, со 2 по 5 января в 10:30 и 14:00.

Новогодний утренник для самых маленьких «Чудо новогодней игрушки» состоится в ГКЦ 21 декабря в 12:30. Мероприятие повторится 28 декабря в 12:30 и 16:00, со 2 по 5 января в 12:30 и 16:00.

3 января в 12:00 в ГКЦ пройдёт интерактивная новогодняя программа «Новый год 2020», а 5 января в 18:00 - комедийное мьюзик-шоу «Ёлкины-палки». Все подробности о мероприятиях в Городском культурном центре можно узнать по телефонам (8112) 66-26-40, 66-39-52.

Вернуть веру в Деда Мороза

Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина подготовил для детей и их родителей два новогодних спектакля. Речь идёт о спектаклях «Собачка, которой не было» и «Я сделал крылья и летал». Они будут представлены с 24 декабря по 5 января на малой сцене театра. По словам директора драмтеатра Марины Николаевой, в этом году учреждение отходит от новогодней темы и показывает спектакли для семейной аудитории, которые останутся в репертуаре театра и после новогодних праздников. Заказать и забронировать билеты можно на сайте театра.

Если в Псковском драмтеатре решили отойти от представлений новогодней тематики, то в Псковском областном театре кукол, как и прежде, будут показаны классические новогодние представления, включающие новогодние атрибуты – ёлку, Деда Мороза, Снегурочку. Основные новогодние мероприятия в театре кукол пройдут с 21 декабря по 7 января. Театр кукол организует два мероприятия: «Новогодний хоровод» и «Настоящее новогоднее волшебство». Например, в спектакле «Настоящее новогоднее волшебство» персонажи соберутся вместе, чтобы доказать детям существование Деда Мороза. Оба представления пройдут по несколько раз, и всего за праздничные дни театр кукол проведёт около 50 мероприятий. Подробнее с датами проведения каждого спектакля можно ознакомиться здесь>>>.

В Доме офицеров праздничные мероприятия стартуют 14 декабря. В этот день выступит театр Владимира Куклачёва, 15 декабря в 14:00 и 7 января в 14:00 состоится новогодний мюзикл творческого проекта театра танца «Русские узоры» и детской вокальной студии «Позитив» «Приключение Маши и Вити». С 21 по 30 декабря и со 2 по 5 января - в 11:00 и в 14:00 в Доме офицеров будут показывать музыкальную сказку-детектив для детей и родителей «Миссия Снежный фрегат». А с 21 по 30 декабря и 3 января в 16:00 будет проходить новогодняя дискотека «Снежный бунт». Подробнее о спектаклях и ценах на билеты можно узнать на сайте учреждения здесь>>>.

Музыкальное сопровождение

Большой концертный зал областной филармонии подготовил для псковичей музыкальную сказку с песочной анимацией «Маленький принц». Её покажут 26 декабря в 19:00 и 6 января в 17:00. Показ спектаклей будет проходить под музыку симфонического оркестра Псковской области, а создавать волшебные образы будет художник песочной анимации Мариинского театра Оксана Калинко.

В Детской школе искусств 16 декабря в 17:00 состоится фестиваль фортепианной музыки «Волшебный калейдоскоп», 17 декабря в 18:30 - отчетный концерт учащихся и преподавателей народного отделения школы при участии ансамблей народной песни «Горенка» и «Светелка», 21 декабря в 13:00 - концерт ансамбля «Горенка», в 14:00 - новогодняя музыкальная фантазия на сказочные темы с участием первых классов хорового отделения «В царстве славного Мороза». Отчетный концерт также пройдет 18 декабря в 18:00 в детской музыкальной школе №4.

Храм чтения

Несколько десятков праздничных мероприятий подготовили и библиотеки города. С 25 по 29 декабря и 5 января там будут проходить Рождественские чтения «Рождество - зимних сказок торжество», с 25 декабря по 10 января - общегородская выставка-просмотр «Книги - события 2019», а также просмотр и обсуждение зимних мультфильмов «Зимний мультфейерверк».

25 декабря в 17:00 в центральной городской библиотеке на улице Конной откроется выставка текстильной куклы «Ангелология Марии Воробьевой», 27 декабря в 17:00 там же состоится художественная выставка Ивана Несветайло и Татьяны Неги по рождественским сюжетам в мировой литературе «Весь мир - сцена».

Новогодняя ночь

Основное мероприятие в новогоднюю ночь пройдет на Октябрьской площади 1 января с 1:00 до 3:00, где пройдет концертная программа «Волшебство Новогодней ночи», в рамках которой выступят лучшие творческие коллективы города, прозвучат поздравления Деда Мороза и Снегурочки, состоятся танцы, игры и конкурсы. Завершится мероприятие 7-минутным новогодним фейерверком. Отметим, что на время проведения мероприятия Октябрьская площадь будет закрыта для транспорта.

Рождественские ярмарки

7 января в 18:00 пройдёт Рождественские мероприятия, которые впервые состоятся в Финском парке. Для псковичей запланирована театрализованная праздничная программа «Как-то под Рождество». Праздничные мероприятия в Рождество также пройдут в Городском культурном центре Пскова и большом концертном зале областной филармонии.

Запланированы в Пскове и Рождественские ярмарки, которые будут работать на трёх площадках города с 27 декабря до 12 января. Ярмарочные ряды разместят в Детском парке, в Финском парке и на улице Пушкина.