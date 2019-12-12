Новый паломнический маршрут разработали в Псковской области

21:56, 12 декабря 2019, ПАИ

В Псковской области по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона подворье Псково-Печерского монастыря разработало новый паломнический маршрут по следам героев книги «Несвятые святые», состоящий из трех направлений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в подворье Псково-Печерского монастыря в Пскове.

Первое направление – Порхов, где последние четыре года в храме Иоанна Предтечи служил иеромонах Рафаил (Огородников) и у алтаря которого находится могила отца Рафаила. Рядом с храмом – приходской домик, где жил иеромонах Рафаил и где принимал духовных чад и гостей, ищущих разрешения своих духовных проблем. Деревня Хредино, где в Покровском храме отец Рафаил начинал служение по приходским храмам после пребывания в Псково-Печерском монастыре.

Второе направление – Деревня Боровик, где в храме Флора и Лавра служил отец Никита и диакон Виктор. Рядом с храмом могила отца Никиты. В приходском домике встречались отец Рафаил, отец Никита, диакон Виктор, бесноватый Илья Данилович, отец Александр, Георгий Шевкунов – нынешний митрополит Тихон. От деревни Боровик воды реки Лочкиной уносят в скит Ветрово, где жил старец Досифей.

Третье направление – Лосицы, где служил в храме святого Митрофана Воронежского отец Рафаил после Хредино. Рядом деревня Лог, где в имении писательницы Ямщиковой-Алтаевой проходили встречи отца Рафаила, отца Никиты, отца Александра и Георгия Шевкунова – теперешнего митрополита Тихона.

«Безусловно, это новые экскурсии, новые встречи, новые впечатления, которые помогут окунуться в другой век, понять, как жили, как служили, как молились в то сложное время гонений на церковь», - отметили в подворье Псково-Печерского монастыря в Пскове.