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Общество

Концепцию развития туризма разработают в Псковской области

Мирожский монастырь в Пскове. Фото: Дарья Хваткова

В Псковской области разработают концепцию развития туризма. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников договорился 12 декабря на встрече с представителями АО «Газпромбанк», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Михаил Ведерников презентовал представителям «Газпромбанка» туристический потенциал региона и представил перспективные направления, которые нацелены на увеличение количества туристов. В частности, губернатор сообщил, что в последнее время в Псковской области сделаны серьезные шаги по расширению транспортной доступности как железнодорожного, так и авиасообщения. Регулярные полеты из Пскова осуществляются в Москву и Сочи, причем, оба рейса востребованы. Загрузка рейсов по маршрутам «Псков – Сочи – Псков» составляет 90%, «Псков – Москва – Псков» - 95%.

Представители одного из крупнейших банков России положительно оценили существующий туристический потенциал и выразили готовность оказать содействие в развитии индустрии туризма в Псковской области.

В частности, принято решение сформировать отдельную концепцию развития туризма Псковской области. Представители «Газпромбанка» пообещали оказать необходимое содействие в ее разработке и реализации. Кроме того, по договоренностям решено сделать акцент на привлечении крупных инвесторов туристической отрасли: новых федеральных и международных турфирм, туристических операторов и агентств.

Стороны встречи договорились, что все возможные направления развития внутреннего и въездного туризма Псковской области, проработают и проанализируют участники рабочей группы. В нее войдут представители администрации Псковской области, «Газпромбанка» и национального туристического союза.

Также участники мероприятия обсудили и другие возможные направления совместной деятельности, в частности, банковское сопровождение стратегически важных проектов.

«Газпромбанк» - один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр банковских, финансовых, инвестиционных продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Банк входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала.

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