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Общество

Росавтодор поможет Псковской области в реализации проектов по развитию транспортной инфраструктуры

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) окажет поддержку Псковской области в реализации нескольких проектов, направленных на развитие транспортной инфраструктуры региона. Об этом 12 декабря заявил замминистра транспорта РФ – руководитель федерального дорожного агентства Андрей Костюк на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В ходе встречи стороны рассмотрели перспективы развития транспортной инфраструктуры, реализацию крупных проектов по модернизации дорожной сети Псковской области. В частности, Михаил Ведерников и Андрей Костюк обсудили возможность оказания федеральной поддержки для продолжения строительства Северного обхода Пскова, а также реконструкции улично-дорожной сети города, что позволит перераспределить транспортные потоки, увеличить пропускную способность городских улиц.

Кроме того, стороны обсудили вопрос о необходимости капитального ремонта нескольких мостов региона, находящихся в ненормативном состоянии. Михаил Ведерников подчеркнул, что необходимая проектная документация для проведения масштабных ремонтных работ мостовых сооружений уже подготовлена.

По итогам переговоров Андрей Костюк согласился с тем, что данные проекты развития транспортной инфраструктуры для региона очень значимы, и выразил потенциальную готовность оказать поддержку Псковской области в их реализации.

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