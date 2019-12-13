Сергей Степашин и Константин Цицин находятся с рабочей поездкой в Псковской области

09:27, 13 декабря 2019, ПАИ

13 декабря в Псковскую область в рамках рабочей поездки приехали председатель наблюдательного совета госкорпорации — фонда содействия реформированию ЖКХ, председатель совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия» Сергей Степашин и гендиректор, председатель правления Фонда Константин Цицин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В ходе визита они обсудят с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым и митрополитом Псковским и Порховским Тихоном вопросы взаимодействия администрации Псковской области с фондом содействия реформированию ЖКХ в части модернизации систем коммунальной инфраструктуры и переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Также планируется рассмотреть перспективные направления деятельности АНО «Возрождение объектов культурного наследия» в Пскове в следующем году. Кроме того, гости собираются осмотреть объекты теплоснабжения, посетить и оценить состояние целого ряда памятников истории Псковской области.

В апреле в ходе визита Сергея Степашина в Псковскую область был достигнут целый ряд договоренностей, которые касались расширения совместной работы с фондом ЖКХ в части привлечения дополнительного финансирования на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Тогда же Сергей Степашин выразил готовность оказать поддержку региону в работе по сохранению и реконструкции объектов культурного наследия, расположенных в Псковской области.