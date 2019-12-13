Возможность бесплатного посещения детьми детских театров рассматривает Минкульт

20:51, 13 декабря 2019, ПАИ

Минкульт России планирует организовать посещение детьми – независимо от гражданства – детских федеральных театров. Как пишет ТАСС, об этом сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, такие меры уже ввели в отношении детских театров. «Просто надо понимать, как здесь дотировать, что называется, выпадающие доходы детских театров», - пояснил он.

Бесплатное посещение федеральных музеев детьми и подростками до 18 лет Минкульт утвердил в марте 2016 года.