Курилки предложили оборудовать в поездах в России

12:02, 14 декабря 2019, ПАИ

В России в поездах дальнего следования необходимо оборудовать места для курения. С таким предложением выступила сопредседатель общероссийского движения за права курильщиков Ольга Беклемищева, сообщает RT.

По её словам, в след за возвращением мест для курения в российские аэропорты, следует вернуть их и в поездах дальнего следования. Там, по мнению Ольги Беклемищевой, необходимо выделить вагон или тамбур для курящих людей.

Ранее Госдума РФ на пленарном заседании приняла закон, согласно которому в аэропортах могут быть оборудованы изолированные помещения для курения.