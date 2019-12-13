Фура и грейдер столкнулись в Остовском районе

13:48, 14 декабря 2019, ПАИ

14 декабря на трассе Р-23 в Островском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал один человек.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, по предварительной информации, воитель фуры врезался в грейдер, в результате чего большегруз загорелся.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, которые потушили возгорание. По предварительной информации, в результате ДТП пострадал один человек.