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Общество

Историк из Пскова Владимир Борисов задал вопрос знатокам в «Что? Где? Когда?»

На «Первом канале» в эфире интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» историк из Пскова задал вопрос знатокам.

«Что в детстве я использовал и как щит, и как шпагу?», - спросил Владимир Борисов в видео-вопросе, которое показали игрокам.

Знатоки должны были отгадать предмет, он находился за кулисами. Ровно через минуту загадка была разгадана: это был зонт.

Псковичу не удалось запутать игроков, и один балл достался клубу знатоков.

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