Историк из Пскова Владимир Борисов задал вопрос знатокам в «Что? Где? Когда?»

10:18, 16 декабря 2019, ПАИ

На «Первом канале» в эфире интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» историк из Пскова задал вопрос знатокам.

«Что в детстве я использовал и как щит, и как шпагу?», - спросил Владимир Борисов в видео-вопросе, которое показали игрокам.

Знатоки должны были отгадать предмет, он находился за кулисами. Ровно через минуту загадка была разгадана: это был зонт.

Псковичу не удалось запутать игроков, и один балл достался клубу знатоков.