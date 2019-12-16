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Общество

Стенограмму для водителей разработают в Псковской области

Фото ОНФ

Стенограмму для водителей с точной информацией о выездах, обгонах и рекомендованной скорости разработают в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального Общероссийского народного фронта.

На встрече ОНФ, представителей власти и движения «Убитые дороги» была поднята тема отсутствия зеркального расположения знаков, запрещающих обгон, а также отсутствие дублирующих разметку знаков. Поэтому было решено закрепить за подрядчиками дублирование сплошной линии знаком «Обгон запрещен» на уровне межведомственной комиссии безопасности дорожного движения. 

Представитель движения «Убитые дороги» Николай Мельков в беседе с корреспондентом ПАИ подчеркнул, что потребность в создании единых стандартов достаточно высока.

Член регионального штаба ОНФ в Псковской области, президент региональной Федерации автоспорта Олег Мыслевич акцентировал внимание на том, что необходимо разработать ряд предложений межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения при губернаторе Псковской области Михаиле Ведерникове. 

Участники встречи пришли к выводу, что низкая информированность водителей об опасных участках дорог является причиной частых дорожно-транспортных происшествий.

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