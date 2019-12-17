Конкурс антинаркотической рекламы стартовал в Псковской области

10:21, 17 декабря 2019, ПАИ

В Псковской области стартовал региональный этап всероссийского конкурса антинаркотической рекламы «Спасем жизнь вместе». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Цель конкурса – привлечение внимания общественности к проблеме незаконного потребления наркотиков и психотропных веществ, а также формирование в обществе негативного отношения к их незаконному потреблению.

Принять участие в конкурсе могут как физические и юридические лица, так и авторские коллективы. С положением о проведении конкурса и заявкой на участие можно ознакомиться здесь>>>.