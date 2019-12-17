Мошенники выдают себя за представителей Роструда в Псковской области

11:32, 17 декабря 2019, ПАИ

В Псковской области мошенники действуют от имени государственной инспекции труда. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в инспекцию продолжают поступать сигналы от работодателей о подозрительных телефонных звонках.

Неизвестные лица от имени сотрудников Роструда сообщают о проверках, предлагают свои услуги, приглашают в несуществующие отделы и филиалы государственной инспекции труда, рекомендуют приобрести за денежное вознаграждение необходимый пакет документов, занимаются распространением печатных изданий.

«Специалисты государственной инспекции труда консультируют по вопросам соблюдения трудового законодательства и требований охраны труда и проводят контрольно-надзорные мероприятия абсолютно бесплатно», - подчеркнули в пресс-службе.

Госинспекция труда располагается в Пскове на улице Новоселов, 11а и не имеет филиалы ни в Великих Луках, ни в других муниципальных образованиях региона.