50-летие отмечает Псковская поликлиника №2

11:47, 17 декабря 2019, ПАИ

17 декабря Псковская поликлиника №2 отмечает юбилей - 50 лет со дня основания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

С праздничной датой сотрудников поликлиники поздравила депутат Псковской гордумы, главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная. «В системе здравоохранения в Пскове трудятся высококлассные специалисты, опытные, преданные своему делу люди. Многие отмечены государственными наградами, имеют ученые степени и звания. Спасибо за ваш труд, профессионализм, за верность и преданность выбранному жизненному пути и вклад в развитие здравоохранения. Благодаря тесному взаимодействию федеральных и региональных органов власти за последние годы удалось существенно модернизировать материально-техническую базу поликлиники №2 и сделать доступными для населения самые передовые методы профилактики и лечения заболеваний», - отметила главврач.

Галина Неваленная подчеркнула, что поликлиника №2 – самое укомплектованное учреждение по кадровому составу. «Радует, что каждый год поликлиника пополняется молодыми кадрами», - сказала депутат и добавила, что Псковская область получила 0,5 млрд рублей на реализацию нацпроекта «Здравоохранение». 54 млн рублей из этой суммы направлены в Псковскую городскую поликлинику. На них будут закуплены три рентген-аппарата, флюорограф, маммограф, рентгеновский аппарат на три рабочих места, два аппарата УЗИ и эндоскопическое оборудование. Поставка техники ожидается в конце декабря.

Галина Неваленная пожелала медицинским работникам здоровья и благополучия и вручила отличившимся сотрудникам учреждения поздравительные адреса главы Пскова Елены Полонской.