Ответственных за заключение муниципальных контрактов служащих предложили обучать в Пскове

13:41, 17 декабря 2019, ПАИ

В Пскове рекомендовали разработать график методологической работы по обучению муниципальных служащих, ответственных за проведение конкурсных процедур. Такое решение было принято на заседании совета по противодействию коррупции, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Руководитель управления федеральной антимонопольной службы России по Псковской области Ольги Милонаец отметила, что чаще всего при заключении муниципальных контрактов нарушения выявляются в деятельности муниципальных образовательных учреждений. По её словам, характер этих нарушений свидетельствует о недостаточном знании сотрудников действующего законодательства и отсутствии методологической поддержки.

«Необходимо проводить обучающие занятия для сотрудников на системной основе. К слову, раньше, когда нас приглашали поучаствовать в таких мероприятиях, мы никогда не отказывали, готовы продолжать это и сейчас», - подчеркнула Ольга Милонаец.

Информацию руководителя УФАС члены совета приняли к сведению и рекомендовали разработать график методологической работы по обучению муниципальных служащих, ответственных за проведение конкурсных процедур.

Кроме того, на совещании поднимались и другие вопросы антикоррупционной направленности. К примеру, о том, что все сотрудники администрации Пскова предоставили необходимые сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год, а также сведения о членах своих семей.