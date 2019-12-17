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Общество

Борис Полозов: Согласительная комиссия по бюджету Псковской области проделала огромную работу

Согласительная комиссия по проекту бюджета Псковской области на 2020 год и плановый период проделала огромную работу, заявил её председатель, вице-спикер Псковской областного Собрания депутатов Борис Полозов. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с пятого заседания комиссии 17 декабря.

Борис Полозов уточнил, что члены комиссии рассмотрели более 70 вопросов. «В этом году мы подготовили поправки, согласованные с администрацией Псковской области, которые отражают множество наказов избирателей», - подчеркнул он и отметил, что в этот список вошли даже те наказы, которые были даны в предыдущие годы, но ранее не нашли поддержку. По словам спикера, эти поправки долго ждали своего времени и теперь получили отражение с конкретными сроками реализации и суммами вложений.

Кроме того, появились дополнительные источники доходной части бюджета региона - порядка 1 млрд 900 млн рублей. Поэтому при рассмотрении законопроекта депутатам облсобрания придется вернуться к первому чтению. «Думаю, что на сессии законопроект по бюджету будет принят во втором чтении», - добавил Борис Полозов.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова поблагодарила депутатский корпус за быстрое, конструктивное и профессиональное рассмотрение вопросов, за реагирование на потребности населения.

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