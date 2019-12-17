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Общество

В России выработают рекомендации по защите прав потерпевших

В Москве состоялось заседание Координационного совета уполномоченных по правам человека, посвященного защите прав потерпевших в уголовном и административном процессе. Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов принял участие в совещании, сообщили Псковскому агентству информации в аппарате омбудсмена.

Дмитрий Шахов подчеркнул, что обсуждавшаяся тема актуальна для всех регионов. По его словам, «достаточно много жалоб поступает и от псковичей». «Они связаны с правом на судебную защиту и полное возмещение вреда, причиненного преступлением, а также с многочисленными отказами в возбуждении уголовных дел и признании граждан потерпевшими», - уточнил уполномоченный.

Он добавил, что российские омбудсмены сформулируют свои рекомендации по этой теме, затем их направят в органы государственной власти для совершенствования федерального и регионального законодательства.

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