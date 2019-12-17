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Общество

Псковичи сформулировали вопросы президенту

19 декабря президент РФ Владимир Путин встретится с журналистами. Накануне этого события корреспондент Псковского агентства информации поинтересовался у жителей Пскова, о чём бы они хотели спросить главу государства. Выяснилось, что горожане хотят перемен, есть вопросы в части здравоохранения, экологии, пенсионной реформы. 

Традиционная большая пресс-конференция Владимира Путина состоится 19 декабря в 12:00 в Центре международной торговли в Москве. В этом году на мероприятие аккредитовалось рекордное количество журналистов - 1895 человек (в 2018 году – 1702). В прошлом году пресс-конференция длилась 3 часа 43 минуты.

От Псковского агентства информации на пресс-конференцию отправится корреспондент Михаил Синёв.

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