Определена дата большой пресс-конференции Владимира Путина

13:03, 22 ноября 2019, ПАИ

Определена дата большой пресс-конференции, которую традиционно даст президент России Владимир Путин. Она назначена на 19 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Кремля.

22 ноября объявлено о начале аккредитации на пресс-конференцию главы государства. Заявки от СМИ принимаются с 12:00 сегодняшнего дня до 17:00 5 декабря (время – московское) только на странице http://kremlin.ru/press/accreditation/request/43. Заполнить форму можно на русском или английском языках.

В пресс-службе Кремля отметили, что направление заявки не означает получения аккредитации. Список аккредитованных журналистов будет опубликован на сайте главы государства 13 декабря.

Пресс-конференции Владимир Путин проводит с 2001 года. Перерыв был с мая 2008 года по май 2012 года, когда он занимал пост премьер-министра.

Самой короткой по времени была первая пресс-конференция Владимира Путина, она длилась 1 час 35 минут. Рекорд был установлен в 2008 году - 4 часа 40 минут. В среднем пресс-конференции Владимира Путина продолжаются не менее трёх часов. Как уверяет пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, длительность общения с журналистами определяет сам президент.