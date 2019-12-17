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Псковичка лишилась 29 тысяч рублей после звонка мошенника

46-летняя жительница Пскова лишилась 29 тысяч рублей после звонка мошенника. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону, 16 декабря женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков.

Он предложил «обезопасить» её банковскую карту от несанкционированного доступа злоумышленников. В результате звонившему удалось получит всю необходимую информацию о реквизитах и вскоре он сумел завладеть суммой в 29 тысяч рублей, ее списали с карточки потерпевшей. 

ежду тем в Себеже неизвестный под видом сотрудника службы безопасности банка ввел в заблуждение 44-летнюю женщину, которая лишилась более 35 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела.

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