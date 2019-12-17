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Политика

Игорь Сопов станет членом Избиркома Псковской области с правом решающего голоса

Игорь Сопов может стать членом Избирательной комиссии Псковской области с правом решающего голоса.

18 декабря Центральная избирательная комиссия поддержала кандидатуру Игоря Сопова для назначения членом Избирательной комиссии Псковской области с правом решающего голоса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 17 декабря удовлетворил заявление члена Избиркома с правом решающего голоса Николая Цветкова о досрочном сложении полномочий. Вакантное место предложено занять Игорю Сопову.

Накануне стало известно и об уходе с поста руководителя Избирательной комиссии Псковской области Михаила Иванова.

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