Игорь Сопов станет членом Избиркома Псковской области с правом решающего голоса
18 декабря Центральная избирательная комиссия поддержала кандидатуру Игоря Сопова для назначения членом Избирательной комиссии Псковской области с правом решающего голоса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 17 декабря удовлетворил заявление члена Избиркома с правом решающего голоса Николая Цветкова о досрочном сложении полномочий. Вакантное место предложено занять Игорю Сопову.
Накануне стало известно и об уходе с поста руководителя Избирательной комиссии Псковской области Михаила Иванова.