Псковичей приглашают на престольный праздник в храме святителя Николая в деревне Торошино

12:25, 18 декабря 2019, ПАИ

19 декабря псковичей приглашают на престольный праздник в храме святителя Николая в деревне Торошино Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Савво-Крыпецком монастыре.

Для желающих помолиться с автобусной остановки «Площадь Ленина» со стороны Кремля будет организована поездка в Торошино городским автобусом. Транспорт отправится в 7:30. Поездка бесплатная. После богослужения паломников доставят обратно в город.

В 8:00 начнется водосвятный молебен, в 8:30 начнется исповедь, в 9:00 - праздничная божественная литургия с молебном. После нее состоится праздничная трапеза.