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Общество

Псковичей приглашают на престольный праздник в храме святителя Николая в деревне Торошино

19 декабря псковичей приглашают на престольный праздник в храме святителя Николая в деревне Торошино Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Савво-Крыпецком монастыре.

Для желающих помолиться с автобусной остановки «Площадь Ленина» со стороны Кремля будет организована поездка в Торошино городским автобусом. Транспорт отправится в 7:30. Поездка бесплатная. После богослужения паломников доставят обратно в город.

В 8:00 начнется водосвятный молебен, в 8:30 начнется исповедь, в 9:00 - праздничная божественная литургия с молебном. После нее состоится праздничная трапеза.

 

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