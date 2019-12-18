Эксперт: У 90 процентов псковских предприятий с несчастными случаями нет системы охраны труда

15:36, 18 декабря 2019, ПАИ

Разработанной системы охраны труда не было у 90% псковских предприятий, на которых зафиксироаны несчастные случаи. об этом заявил на совещании 18 декабря руководитель Государственной инспекции труда Псковской области Геннадий Иойлев, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«При этом профилактическая работа в данной сфере проводится, специалисты в сфере охраны труда встречаются с работодателями, работает горячая линия. Меры предпринимаются, но цифры производственного травматизма говорят о том, что этих мер недостаточно. Есть и тенденция, когда многие работодатели пытаются экономить на безопасности работников», - констатировал Геннадий Иойлев.

Эксперт также рассказал, что за 11 месяцев текущего года в Псковской области расследовано и учтено 18 несчастных случаев (в прошлом году - 22), два из них закончились смертью пострадавших, в девяти случаях люди получили тяжелые травмы.

«Наиболее частые диагнозы, из-за которых случаются ЧП и смерти на производстве, - сердечно-сосудистые заболевания, заболевания органов дыхания и онкология», - уточнил Геннадий Иойлев.

По его словам, в ноябре-декабре на предприятиях региона произошло еще семь инцидентов (пять из них смертельные), которые находятся на стадии расследования. Их причины - неосторожность работников, отсутствие инструктажа, выполнение работы не по специальности.

«Выявлено более 600 нарушений в области охраны труда. Лидерами по числу нарушений по-прежнему являются допуск к работам без медицинских осмотров, без обучения и проведения инструктажа по охране труда, отсутствие оценки в сфере охраны труда», - подытожил Геннадий Иойлев.