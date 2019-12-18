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Общество

Частично возвращать гражданам оплату за вывоз мусора порекомендовала Госдума

18 декабря Госдума приняла постановление с рекомендацией к правительству РФ частично возвращать гражданам оплату за вывоз мусора в том случае, если идёт его раздельный сбор. Об этом пишет ТАСС.

Согласно документу, планируется разработать порядок возврата средств на оплату вывоза мусора тем гражданам, которые сортируют твердые коммунальные отходы, например, собирают отдельно пластик, стекло или бумагу.

В постановлении также отмечается, что подобная мера направлена на стимулирование раздельного накопления ТКО населением и снижения финансовой нагрузки при оплате соответствующей коммунальной услуги.

Кроме того, Госдума приняла закон о расширении понятия «утилизация отходов», подразумевающий плату за негативное воздействие на окружающую среду, а также запрещающий сжигать отходы до извлечения их них полезных свойств. Документ вступит в силу с 1 января 2020 года.

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