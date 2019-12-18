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Общество

98 новых случаев заражения ВИЧ выявлены в Псковской области

С января по ноябрь текущего года в Псковской области зарегистрированы 98 новых случаев заражения ВИЧ, сообщила специалист ГБУЗ ПО «Центр Спид», врач-эпидемиолог Светлана Бородинская на межведомственной комиссии по занятости и охране труда 18 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По её словам, наиболее высокие показатели заражения ВИЧ-инфекцией выявлены в Порховском, Пушкиногорском, Дновском и Локнянском районах. 53% от всех зараженных составляют женщины, 47% – мужчины.

Светлана Бородинская отметила, что всего с 1991 года в Псковской области выявлено 1259 случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Она подчеркнула, что Псковская область относится к территориям с низким уровнем распространения ВИЧ, в четыре-пять раз ниже, чем в среднем по России.

Однако специалист подчеркнула, что в Псковской области для профилактики ВИЧ-инфекции необходимо проводить профилактические акции среди работающего населения, причём проводить их нужно прямо на рабочих местах.

Светлана Бородинская отметила, что в этом году в регионе прошли две всероссийские акции «Стоп ВИЧ/СПИД»: в мае на предприятиях в Великих Луках и в конце ноября - декабре – в Пскове. Кроме того, специалисты выезжали и в районы, где провели консультирование и тестирование работников предприятий. По её словам, всего в акциях в Псковской области приняли участие более 200 тысяч человек, из них 639 – протестировали экспресс-тестом.

Председатель комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Аржаников отметил, что рекомендации о проведении таких мероприятий следует довести не только до работодателей, но и до глав муниципалитетов.

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