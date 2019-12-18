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Общество

Роспотребнадзор предложил ввести госрегистрацию питьевой воды

В России предложили ввести государственную регистрацию питьевой воды. Соответствующее предложение заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов направил в Минсельхоз, сообщает РБК.

Поводом для инициативы стали результаты недавней масштабной проверки в России рынка минеральной воды. В частности, специалисты Роспотребнадзора нашли нарушения физико-химических показателей в 1,5% из 5 тысяч проверенных проб. Бактерии и кишечные инфекции содержались в 1,6% из 17 тысяч образцов. В результате 90 партий минеральной воды весом более 13 тонн были изъяты из оборота.

По итогам проверки Роспотребнадзор предложил ввести обязательную маркировки питьевой воды, ввести государственную регистрацию всех видов воды, а также создать банк эталонных образцов и единый реестр производителей воды. Специалисты считают, что такие меры помогут повысить эффективность контроля и надзора за рынком, пресекут незаконный оборот продукции и создадут единую систему мониторинга.

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